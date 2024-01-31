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Güncel
AA 31.01.2024 22:48

Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Küçükköy Mahallesi 29 Ekim Caddesi Varol 2 apartmanının üçüncü katında bulunan bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 68 yaşındaki Naime S., ambulansla kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 arasöz ve bir kamyonetle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre arızalanan klimadan kaynaklandığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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