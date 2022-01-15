Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Belediyenin katkılarıyla Kültür Park alanında düzenlenen festival başladı.

Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Karadenizli sanatçılar da festival kapsamında performans sergiledi.

Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar balıktan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İki gün boyunca 7 ton hamsinin dağıtılacağı festival, yarın sona erecek.

Dernek başkanı Mustafa Bilgin, vatandaşların ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Burada iki gün boyunca hazırladığımız 7 ton hamsiyi yaklaşık 20 bin kişiye ikram edeceğiz. Festivalimizin ilkini 2020 yılında yaptık. Pandemi nedeniyle bir yıl ara verdik. Bu yıl müthiş bir katılım var." diye konuştu.