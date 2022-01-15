Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 3 bin sikke ele geçirildi
[Fotoğraf:AA]
Kayseri'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke bulundu.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve A.G'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti.
Zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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