Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve A.G'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti.

Zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.