Düzce'de duygu sömürüsü yaparak dilenen çifte para cezası kesildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri takibe aldıkları çiftin çöpten artık yemek toplayıp yeme numarası yaparak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Harekete geçen zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenen çifti kent merkezinde suçüstü yakaladı.

Daha sonra zabıta karakoluna götürülen çiftin üzerinden 7 bin 863 lira çıktı.

Söz konusu paranın 7 bin 400 lirasının çifte ait banka hesabından yeni çekildiği tespit edildi.

Bunun üzerine çiftin üzerinden çıkan paranın 463 lirasına el konuldu.

Çifte Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira para cezası kesildi.