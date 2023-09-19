Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Bursa'dan kara ile deniz ulaşım yollarını kullanarak Yalova'ya uyuşturucu getirebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Y.S, Y.E, İ.H.A, F.B.E, A.A, N.P, M.P, G.A, C.A, M.B.K. ve Y.K'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin araçları, ikametgahları ve üzerlerinde yaptığı aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 tabanca ile tabancalara ait 54 fişek ele geçirdi.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 271 bin 900 liraya el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.