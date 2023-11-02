Düzce'de 219 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan ve 30 Ekim'de 2 gencin hayatını kaybetmesine neden olan motosiklet kazalarının ardından kentte denetimler artırıldı.

Bu kapsamda kazaların artış gösterdiği Bahçeşehir bölgesinde denetim yapan ekipler tarafından, 321 motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücülerden 2'sinin alkollü, 17'sinin ehliyetsiz olduğu, bazı araçların da sigortası, tescili ve plakalarının bulunmadığı belirlendi.

Ekipler, kurallara uymayan 219 motosiklet sürücüsüne 250 bin lira ceza uyguladı, 13 motosikleti trafikten men edildi.

