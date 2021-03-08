Dokuzdeğirmen köyünden ve bölgede görevli sağlık çalışanı kadınlar, Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Cumayeri ilçesinde Melen Çayı kenarındaki rafting işletmesinde bir araya geldi.

Kask takıp can yeleklerini giyen kadınlara, bilgilendirme sonrası Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ve rehberler tarafından çiçek verildi. Botlarını suya kadar taşıyan 15 kadın, gruplara ayrılarak yaklaşık 2 kilometre boyunca rafting yapma heyecanı yaşadı.

Köy ve evdeki işlerini bir süreliğine bırakıp rafting yapan yaşlıların cesaret ve heyecanı, bölgedeki sporseverler ile tesis çalışanlarının takdirini kazandı.

"Enerjimiz yerine geldi"

Rafting yapanlardan 69 yaşındaki Gönül Tepe, dünyadaki bütün kadınların gününü kutladı.

2021'in "Şiddete hayır" denilen bir yıl olmasını istediğini vurgulayan Tepe, "Artık kadına şiddet olmasın ve mutlu bir yıl geçirelim. Rafting yapıp enerjimiz yerine geldi. Enerji topladık ve bu yıl enerjimizle fındık toplarız, mısır ekeriz. Gönülden doğal ürünlerle sağlıklı bir yıl diliyorum." diye konuştu.

"Güzel bir stres atma durumu oldu"

Rafting turuna doktor arkadaşlarıyla katılan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz da sürprizin kendilerine moral olduğunu dile getirerek, tüm kadınların gününü kutladı.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Yılmaz, "Salgın döneminde bizler stresli bir süreç geçirirken güzel bir stres atma durumu oldu. Dünyada kadınların yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok." dedi.

Rafting İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe ise kadınların çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Kadına şiddetin olmadığı bir yıl diliyorum. Bütün kadınların gününü kutluyorum. Yılın sadece bir günü değil, her günü kadınların olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.