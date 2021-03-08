Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 465 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden toplam 465 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdü.
Bu kapsamda dün yapılan çalışmalar neticesinde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 141, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 324 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 419 kişi ise ikaz edildi.
Öte yandan 995 iş yeri denetlendi.
Son Haberler
- 12:35
- 12:39
- 12:31
- 12:18
- 12:19
Sıradaki Haber
Gaziantep'te fabrika yangınında 17 işçi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz