İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdü.

Bu kapsamda dün yapılan çalışmalar neticesinde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 141, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 324 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 419 kişi ise ikaz edildi.

Öte yandan 995 iş yeri denetlendi.