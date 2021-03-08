Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.