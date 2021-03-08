Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ
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