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Güncel
AA 05.07.2023 10:21

Düzce ve Bartın'da bayram tatilinde kuralları ihlal eden 2 bin 789 kişiye ceza

Düzce ve Bartın'da, Kurban Bayramı tatilinde kural ihlali yapan 2 bin 789 sürücüye idari ceza uygulandı.

Düzce ve Bartın'da bayram tatilinde kuralları ihlal eden 2 bin 789 kişiye ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 9 günlük bayram tatili boyunca otoyol ve kara yolunun Düzce geçişinde denetim gerçekleştirildi.

"Karayolları Trafik Kanunu" gereği uyulması gereken kuralları ihlal eden 2 bin 330 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik ekiplerinin uygulamalarında, dron denetimiyle 44 araca kırmızı ışık ihlali, 5 araca hatalı sollama ve 1 araca trafik işaret levhalarına uymamaktan idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), alkol ve nokta denetimlerinde de 409 araca çeşitli kural ihlallerinden ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, denetimlerde 1626 araç ve sürücünün kontrol edildiği, 459 araca 510 bin 430 idari para cezası uygulandığı, 9 sürücü belgesine el konulduğu ve 12 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

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