Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 444 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yılın ilk 6 ayında düzenlenen 282 operasyonda, 444 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 38'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 25 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 5 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 166 uyuşturucu bitkisi, 439 uyuşturucu hap, 14 ruhsatsız silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 600 lira, 2 bin 400 dolar ve 300 avro ele geçirildi.

Uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 230 bin 747 lira idari para cezası uygulanarak, 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuldu.