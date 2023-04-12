Dulkadiroğlu’nda konteyner çarşılar hizmete başladı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde belirlenen noktalara kurulan konteyner çarşılar hizmet vermeye başladı.

Çarşıları ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, büyük felaketin yaralarını sarma adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Esnafın yaralarının sarılması ve şehrin ekonomik olarak ayağa kalkması adına da çalışmalar yapıldığını hatırlatan Başkan Okay, “Esnafımızın ticaretlerini sürdürmeleri adına konteyner çarşılarımız faaliyete geçti. Bizlerde alışverişimizi bu alanlardan yapıyoruz. Esnafımızın ayağa kalkması ve ekonomik bir canlılık olması açısından bu konu çok önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu hususta duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Hep birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.