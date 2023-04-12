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Güncel
AA 12.04.2023 06:19

Cezayir Avrupa’ya elektrik ihraç etmek için hazırlıklarını sürdürüyor

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, ülkesinin Avrupa'ya deniz yoluyla elektrik enerjisi ihraç etmek için hazırlık ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Cezayir Avrupa’ya elektrik ihraç etmek için hazırlıklarını sürdürüyor
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Cezayir resmi haber ajansına APS'ye göre, Enerji Bakanı Arkab, Cezayir’in doğusundaki el-Beyaz vilayetinde doğal gaz ile çalışan bir mobil elektrik istasyonunun açılış törenine katıldı.

Arkab, burada yaptığı açıklamada, “Cezayir, 25 bin megavat ile elektrik üretiminde önemli bir odak haline geldi. Bu durum, Cezayir’i elektrik üretiminde Akdeniz havzasının önde gelen ülkelerinden biri haline getirdi.” dedi.

Cezayir’in doğal gaz ve yakın gelecekte güneş enerji istasyonlarıyla elektrik üretimini artıracağına ve Avrupa’ya bu temiz enerjiyi sağlamak için çabalarını hızlandırdığına dikkati çeken Arkab, “Cezayir, Avrupalı ​​ortaklarıyla bu süreci başarıya ulaştırmak için şu anda hazırlıklar, çalışmalar ve diğer bazı işlemler yürütüyor.” ifadelerini kullandı.

Arkab, ayrıca, Cezayir’in Akdeniz’de de doğal gaz arama çalışmaları yürüttüğüne vurgu yaparak, “Ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, Akdeniz havzasında Cezayir karasularında doğal gaz arama faaliyetleri yürütüyor. Sonatrach, geliştirme programı kapsamında yabancı ortaklarla koordineli olarak bu çalışmaları gerçekleştiriyor.” diye konuştu.

Nijerya doğal gazının Avrupa’ya ulaştırılması çalışmalarına da değinen Arkab, Nijerya-Nijer-Cezayir doğal gaz boru hattının tamamlanması sürecinde önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti.

Arkab, söz konusu boru hattının Afrika ülkeleri arasında enerji alanında iş birliği için önemli bir yapı taşı olduğuna dikkati çekerek, üç ülke arasında dağılan 4 bin kilometrelik boru hattının sadece bin 800 kilometresinin kaldığını kaydetti.

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