Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğüne gidenleri taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ağrı'daki düğüne gidenleri taşıyan, A.Ç. (33) idaresindeki 07 DC 194 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Mutluca mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Trafik Kazası
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