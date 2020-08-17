DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Nehri'nde su akışını engelleyen kum adacıklarını temizleyerek su akışını hızlandırıp bölge çiftçilere tarlalarını sulama imkanı sunuyor.

Ziraat Odası Başkanı Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nin debisinin düştüğünü ve bölgedeki çeltik tarlalarının bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

Nehirde yapılan temizlik çalışmalarının ardından nehirdeki su akışının hızlandığını belirten Arabacı, "Son 2 gün Tunca Nehri debisinde az da olsa bir yükselme var ve en azından şu an geçici bir süre bu artış bizi rahatlattı. 15-20 günlük uğraştan sonra 2 günden beri bölgemizde çeltik üreticilerimiz normal suyunu alıp arazilerini sulamaya başladı. İnşallah böyle devam ederse bir sıkıntı yaşamayız." şeklinde konuştu.

Arabacı, Tunca Nehri kenarında ekimi yapılan 15 bin dekar çeltik arazisinin kuraklıktan etkilenmemesi için Edirne Valiliği başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Odası'ndan oluşan komisyonunun çalışmalarının başarılı olduğunu kaydetti.