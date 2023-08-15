Drift yapan sürücünün aracındaki 1 kişi yaralandı

Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışan A.K. (19) yönetimindeki 45 K 2142 plakalı otomobil, yakıt pompasına çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücüye, dirft yapmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesildi, sürücü belgesine 2 ay el konuldu, araç ise 2 ay trafikten men edildi.

Kaza anının kaydedildiği akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin bir süre akaryakıt istasyonunun çıkışında beklediği, daha sonra geri geldiği ve drift yaparken yakıt pompasına çarptığı görülüyor.