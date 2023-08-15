Az Bulutlu 39ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.08.2023 12:19

Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz'den genç futbolcular için destek çağrısı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, takımdaki genç futbolcular için taraftarlardan destek istedi.

Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz'den genç futbolcular için destek çağrısı

Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, transfer yasağı ve maddi zorluklar karşısında tek tek her şeyin üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

Farklı kaynaklar yaratarak süreci en iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını aktaran Ekiz, şehir olarak da devre arasında transfer yasağını kaldırıp, Giresunspor'un bu sezonu hak ettiği yerde bitirmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ekiz, takımdaki genç futbolcuların çoğunun ilk kez Bodrum FK karşısında profesyonel olarak forma giydiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yüreklerindeki heyecanı, kalplerindeki çarpıntıyı hissettik. Onlar elbette hata yapacak ama onlar bizim aslan yürekli Giresunlu çocuklarımız. Devre arasına kadar bu çocuklarımızla gideceğiz. Onların da memleketleri için, doğup büyüdüğü şehir için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Tek ricamız, onların motivasyonunu üst seviyelere çıkarmak, kırmamak ve üzmemek. Çünkü onlar iyi niyetleriyle gerçekten memleket savunucuları."

ETİKETLER
Giresunspor
Sıradaki Haber
Aksaray'da yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Romanya açıklarında deniz mayını patladı
12:45
Rusya Savunma Bakanı: Afrika ile askeri alanda iş birliğini geliştireceğiz
12:48
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 33,58'e düştü
12:42
Adana'da denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi
12:42
Almanya Dışişleri Bakanı'nı yolda bırakan uçak emekliye ayrılacak
12:50
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul'un barajları 9 yılın en düşük seviyesinde
FOTO FOKUS
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ