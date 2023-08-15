Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yapıldı

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ulu Cami'de yapılan yarışmaya beş ilden 9 hafızlık öğrencisi katıldı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, bölge finaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek katılımcılara başarı diledi.

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çakmaktaş da katılımcıların tamamının kazandığı, kaybedeninin olmadığı bir yarışmanın yapıldığını ifade ederek, "Yarışmaya katılma cesaretini göstererek kendi ilinin birincisi olan katılımcıların tamamı bölge birinciliğini de hak etmiş durumdadır. Ancak bölgemizi Türkiye finalinde temsil edecek erkek ve kız öğrencilerimizi bugün belirlemek zorundayız. Öğrencilerimizin hafızlıklarını tamamlamalarını, hafız kalmalarını ve hafız olarak ahirete irtihal etmelerini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkekler kategorisinde Malatya'dan Mahmut Efe Candaş, kızlar kategorisinde ise Diyarbakır'dan Sedef Topdemir bölge birincisi seçildi.

Yarışmaya katılan öğrencilere tablet ve hediyeler verildi.