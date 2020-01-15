Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün (1906-1984) hatıraları, Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yaşatılıyor.

Dr. Küçük'ün kullandığı eşya, fotoğraflar ve tarihi belgelerin sergilendiği müze, 14 Mart 1997'de Küçük ailesinin girişimleriyle "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ilk özel müze" unvanıyla halka açıldı ve 2002'de kamulaştırıldı.

İlk açıldığında binanın sadece ilk katındaki bölümler sergilenirken, Ocak 2015'te başlayan ve Nisan 2016'de tamamlanan restorasyonun ardından tüm bina müzeye dönüştürüldü.

Toplamda, 11 odadan oluşan müzenin alt katında salon, çalışma odası, muayene odası, laboratuvar ve danışma odası bulunuyor. Üst katta ise salon, mutfak, yemek odası, 1973 sonrası kullanılan yemek odası, misafir odası, çocuk odası ve yatak odası yer alıyor.

Çalışma odası orijinal şekliyle korunuyor

Müzenin çalışma odası Dr. Küçük'ün kullandığı orijinal şekliyle korunurken, bu odada sergilenen mikroskop, Küçük'ün tahsilini bitirip Ada'ya döndükten sonra ilk kullandığı alet olarak biliniyor.

Odada, Küçük'ün 1942'de "Halkın Sesi, Hakkın Sesi ve Halkın Dilidir" sloganıyla kurduğu Halkın Sesi gazetesine yazılarını yazdığı daktilosu da bulunuyor.

Müzenin giriş katındaki muayene odasında Dr. Küçük'ün tedavi için kullandığı tıbbi malzemeler yer alıyor.

Salon bölümünde ise Dr. Küçük tarafından kullanılan KKTC, Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık pasaportları, sürücü ehliyetleri, kimliği, basın kartı, Lozan Üniversitesi öğrenci belgesi, Zührevi Hastalıklar konulu bitirme tezi, kartvizitleri, cüzdanları, gözlüğü, kalemi ve not defteri sergileniyor.

Polis erinin motosikleti sergileniyor

Müzede, Dr. Küçük'ün 1960-1973 yılları arasında Cumhurbaşkanı Muavini olduğu dönemde kendisine eşlik eden polis Ali Mustafa'nın kullandığı motosiklet de yer alıyor.

Dr. Küçük heykelinin de bulunduğu bu katta, 1962'de halkın sorunları ve ihtiyaçlarını öğrenmek amacıyla yaptığı köy gezilerini gösteren harita muhafaza ediliyor.

Müzenin ikinci katında yer alan salonda ise sofa, kristal cam balıklar, Adana Koleji tarafından Dr. Küçük'e armağan edilen anı tabağı, kol düğmeleri, kullandığı saatler, Süleyman Demirel tarafından armağan edilen kalem ve şahsi eşyalar var.

Aynı kattaki yemek odasında, Türkiye, Almanya, Hindistan ve Beyrut gezilerine ait fotoğraflar ve hediye edilen eşyalar sergileniyor.

Son 3 yılda yaklaşık 60 bin ziyaretçi

Dr. Küçük'ün yaşadığı dönemde misafirlerini ağırladığı odada ise hayatını anlatan belgesel gösteriliyor.

Belgesel odasında Londra-Zürih anlaşmalarının fotoğrafları ile Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarının metinleri, 650 askerden oluşan Türk Alayı'nın Ada'ya garantör güç olarak geldiği fotoğraflar ve 1963 olaylarından sonra Dr. Küçük'ün Hamitköy'de Kızılay çadırlarında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Kıbrıslı Türkleri ziyaretini gösteren fotoğraf bulunuyor.

Aynı kattaki Çocuk odasında Dr. Küçük'e ait kıyafetler, tarak, mendil ile eşi Süheyla Küçük'e ait kıyafetler, taşlarla süslü ayakkabıları, duvarlarda çeşitli tarihlerde çekilmiş fotoğraflar sergileniyor.

Müzenin bu katında Fazıl-Süheyla Küçük çiftinin 1942'de çekilmiş nişan, 1946'da çekilmiş nikah ve diğer fotoğraflarının yer aldığı yatak odası yer alıyor.

2016-2019 yılları arasında Dr. Fazıl Küçük Müzesi, yaklaşık 60 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: AA