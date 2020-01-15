Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 2019 yılı boyunca 26 bin 840 konut satışı gerçekleşti.

Bu iller arasında en çok konut satışı 6 bin 740 ile Niğde'de, en az ise 3 bin 403 ile Nevşehir'de gerçekleşti. Bu illerin toplamında en çok konut satışı 3 bin 967 ile aralık ayında, en az konut ise bin 263 ile haziranda oldu.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde, Aksaray'da 6 bin 526, Kırıkkale'de 5 bin 976, Kırşehir'de 4 bin 195, Nevşehir'de 3 bin 403, Niğde'de ise 6 bin 740 konut satıldı.

Aynı dönemde en çok konut satışının yapıldığı il olan Niğde'de konutlar en çok aralık, en az ise ocak ayında satıldı.

Bölgedeki illerde 2018 yılında ise yıl toplamda 26 bin 779 konut satışı yapılmıştı.

* 2019 yılındaki konut satışını gösteren tablo:

Dönemi Aksaray Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Niğde

Ocak 337 289 203 136 320

Şubat 349 265 181 206 366

Mart 454 364 231 215 589

Nisan 452 479 257 269 479

Mayıs 366 483 283 218 491

Haziran 294 270 184 163 352

Temmuz 570 492 385 262 527

Ağustos 729 532 464 359 496

Eylül 762 661 505 375 702

Ekim 652 666 446 343 737

Kasım 596 572 453 321 721

Aralık 965 903 603 536 960

Toplam

6 bin 526 5 bin 976 4 bin 195 3 bin 403 6 bin 740

Kaynak: AA