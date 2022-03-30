Dün, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerden çıkan olumlu sonuçla düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,58 altında 14,5828'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 14,6520 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,83 artışla 16,3110'dan, sterlin/TL yüzde 0,70 yükselişle 19,2390'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün müzakere sonuçlarıyla yüzde 1 gerilemesinin ardından düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 98 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,1130'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının risk algısını kısmen de olsa düşürdüğünü ve doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de büyüme ve ADP istihdam raporu ile Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'ın konuşmasının da varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 98 seviyesinin önemli destek olduğunu belirterek, 98,5'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.