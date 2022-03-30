Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iki katlı ev yandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Çilekli Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yandaki evin çatısına da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı evde ise hasar oluştu.
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