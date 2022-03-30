Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina ve iş yeri çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin çatılarda buz kırma mesaisi yaptığı Kars'ta, belediye ekipleri de yol ve kaldırımları kardan temizliyor.
Sarıkamış ilçesinde ise çatılardaki buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Belediye ekipleri ilçe merkezinde, İl Özel İdaresi de kırsalda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde de binalarda uzun buz sarkıtları oluştu.
Bazı vatandaşlar, tehlike oluşturan sarkıtları kendi imkanlarıyla temizledi.
Etiketler: Kars Ardahan Kar Yağışı Buzlanma İtfaiye
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