Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ Malatya Jandarma Genel Komutanlığı
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