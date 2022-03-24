Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Mart 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,85 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8270 liradan, avro 16,2760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8250 liradan alınan dolar 14,8270 liradan satılıyor. 16,2740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3210 lira olmuştu.
Son Haberler
- 11:50
- 11:46
- 11:45
- 11:38
- 11:33
Sıradaki Haber
Hırsızlık için elektrik direğine çıkan şüpheli akıma kapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz