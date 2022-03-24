Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seçim barajı yüzde kaç olacak?
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, ülke seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilecek.
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Teklif şimdi Genel Kurul'da görüşülecek.
Teklifin yasalaşması durumunda, milletvekili dağılımında, ittifak içindeki her partinin seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınacak. Ülke seçim barajı dayüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilecek.
Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7'ye indiriliyor. Daha fazla ayrıntı @trthaber’de.https://t.co/5iFVm0QH1e pic.twitter.com/SXdPeUUusL— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022
TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.
Siyasi partiler, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek.
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