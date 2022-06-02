Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 2 Haziran 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 16,44 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16,4430 liradan, euro 17,5260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,4410 liradan alınan dolar 16,4430 liradan satılıyor. 17,5240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,5260 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,4210 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5230 lira olmuştu.
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