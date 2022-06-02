İl emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesi'nde plakası tespit edilemeyen motosikletten yolcu olarak inen bir yabancı uyruklu tespit etti.

Ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu N.E. yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.