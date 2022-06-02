Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu yakalandı
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İl emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesi'nde plakası tespit edilemeyen motosikletten yolcu olarak inen bir yabancı uyruklu tespit etti.
Ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu N.E. yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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