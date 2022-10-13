Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,59 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 18,52-18,62 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,5675'ten tamamladı.

13 Ekim güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,5880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,0110'dan, sterlin/TL yatay seyirle 20,6150'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 113,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 0,9690'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi piyasalarda temkinli duruşun öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin adımlarından ne zaman vazgeçeceğine ilişkin soru işaretlerinin bugünkü enflasyon verileriyle azalabileceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankası yetkilerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 112,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.