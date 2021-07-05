Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük sıcaklık Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum ve Ağrı'da 11, Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 22 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 36, Ardahan'da 34, Tunceli'de 33, Ağrı'da 32, Erzincan'da 31, Kars'ta 30, Erzurum'da 28 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Erzurum Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji
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