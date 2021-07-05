Memur ve emeklilerin gözü 2021 yılının haziran ayı enflasyon oranındaydı. 2021 haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

2021 Memur ve emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?

TÜİK’in bugün yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin,

"Memurların yüzde 8,45 oranında zam alması bekleniyor." dedi.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 8,45 zam alması bekleniyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme geldi. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Emeklilerin 2021 zam oranı bugün belli oldu

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenmiş oldu. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de temmuz ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da bugün netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alması bekleniyor.