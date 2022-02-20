İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek.

Doğal gaz desteği yardımı ne kadar, kaç tl olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı için tıkla