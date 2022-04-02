Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Kurtuluş Mahallesi Güneş Caddesi'nde şüpheli otomobil durdurulmak istendi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler, kovalamacanın ardından aracı terk ederek kaçmaya çalıştı.
Kovalamaca sonucu M.İ. (31) ve V.A. (19) yakalandı.
Zanlıların üst aramasında tabanca ve 30 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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