Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphe üzerine durdurduğu araçta bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

Araçtaki M.L. ile İ.P, gözaltına alındı.