Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.S, A.T.S, M.U. ve İ.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 508,06 gram sentetik uyuşturucu, 990 uyuşturucu hap ve 2,07 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
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