Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da trafo patladı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki trafoda, gece yangın başlarken, peş peşe patlamalar meydana geldi.
Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi’ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu. Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu.
Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı. İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı
Etiketler: Diyarbakır
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