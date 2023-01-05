Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi’ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu. Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu.

Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı. İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı