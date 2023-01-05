Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı
[Fotograf: AA]
İzmir’in Konak ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine giden hafif ticari araç, önce tramvay hattına girdi, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Ters dönen aracın sürücüsü, kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir
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