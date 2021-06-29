Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, AA muhabirine, bugüne kadar sadece kilise kısmı ayakta kalan manastırla ilgili girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Belediye olarak bu tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Akmeşe, turizme önem verdiğini bildiği Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile konuyu değerlendirdiklerini belirtti.

Manastırın onarılmasının turizm ve ekonomi anlamında ilçe sakinlerinin faydasına olacağını vurgulayan Akmeşe, "Manastırın tadilatı yapılırsa ilçemiz turistik bir yer olacak. Çüngüş'ün tarihi, geçmişten bugüne neler yaşandığı bilinecek. Ekonomi güçlenecek. Çalışma alanları genişleyecek. İstihdam sağlanacak." diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan da ilçenin tarih boyunca Müslümanlar ve gayrimüslimlerin beraber yaşadığı bir merkez olduğunu söyledi.

Tarihi kayıtlara göre manastırın 1841'de Sultan Abdülmecit döneminde onarıldığını dile getiren Bozan, şunları kaydetti:

"Bu manastırın inanç merkezi olarak korunması ve turizme kazandırılması lazım. 1890'lı yıllarda 30 odası, içinde fırını, havuzu, hamamı olan, Çüngüş çevresindeki gayrimüslimlerin, Ermenilerin idare merkezi olan bir yer. Tarihsel olarak da milattan önce 50'li yılarda yapılmış bir mabet olduğunu düşündüğümüz zaman yapının muhteşemliği, eskiliği çok önemli bir değer ifade ediyor. O açıdan bu yapıyı muhafaza etmek, yıkılmasına göz yummamak ve gelecek nesillerin istifadesine sunmak gerekiyor. Manastır onarıldığı ve muhafaza altına alındığı zaman turistler, burayı görme imkanına sahip olacak. Çüngüş'ün tarihi geçmişi, bu kilise üzerinden tekrar hatırlanacak."