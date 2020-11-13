Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da tarihi eseri 1 milyon lira karşılığında satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları antik Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:10
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