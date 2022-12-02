Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşler arasında çıkan tartışma ailelerin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Aileler taş, sopa ve bıçakla birbirine girdi. Kavgada, aynı aileden B.K., D.K., C.K. ve E.K. yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, olayda yaralanan B.K., D.K., C.K. ve E.K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.