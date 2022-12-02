Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce Ovası'ndaki sis dron ile görüntülendi
[Fotograf: AA]
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası, güzel görüntü oluşturdu.
Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Konuralp bölgesindeki binalar ile cami minarelerinin bir kısmı da sis içerisinde kaldı.
Sis nedeniyle ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmadı. Sürücüler yolda dikkatli seyrediyor.
Etiketler: Düzce
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