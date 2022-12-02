Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası, güzel görüntü oluşturdu.

Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Konuralp bölgesindeki binalar ile cami minarelerinin bir kısmı da sis içerisinde kaldı.

Sis nedeniyle ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmadı. Sürücüler yolda dikkatli seyrediyor.