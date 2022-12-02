Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynadı ve kitap okudu
[Fotograf: AA]
Adana'da polis ekipleri, okul bahçesinde voleybol oynadıkları öğrencilerle aynı sıralarda oturup birlikte kitap okudu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Sevgiyle Büyüyoruz" projesi kapsamında Yüreğir Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu kütüphanesine 500 kitap hediye etme kararı aldı.
Kitapları okula götüren polisler, teneffüsteki öğrencilerle bir araya gelerek bahçede voleybol oynadı.
Daha sonra polisler, öğrencilerle okulun kütüphanesindeki boş raflara yanlarında getirdikleri kitapları yerleştirdi.
Sınıfları da ziyaret eden polisler öğrencilerle sıralarda yan yana oturup birlikte kitap okudu.
Öğrenciler, okula kitap hediye eden polislere teşekkür etti.
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