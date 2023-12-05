Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgievlerine devam eden öğrenciler, ağız ve diş sağılığı kapsamında uzman hekimler tarafından bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ağız ve diş sağlığı uzman hekimleri Merkez, Selahaddin Eyyubi ve Alim Emiri Bilgievi öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi, diş ve diş etlerinin fırçalama yöntemleri, ağız ve diş temizliği, diş sağlığı açısından tüketilmesi gerekli olan besin, gıdalar ve daha birçok konuda bilgi verdi.

Hekimler öğrencilere, diş fırçalamanın en doğru yöntemini uygulamalı olarak anlatırken öğrencilerin yanlış yöntemlerle diş fırçalamanın önüne geçildi. Uzman hekimler, öğrencilere ağız ve diş temizliği, diş fırçalamanın en doğru yöntemi nasıl olduğunu uygulamalı olarak anlattı. Hekimler, ağız ve diş sağlığı için özellikle tüketilmesi gerekli olan besin ve gıdalar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Diş taramalarının da gerçekleştiği seminere katılım sağlayan öğrenciler emeği geçen herkese