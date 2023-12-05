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Güncel
AA 05.12.2023 14:12

Iğdır'da engelli öğrenciler "Empati Kafe"de hünerlerini sergiledi

Iğdır'da, engelli öğrenciler özel eğitim öğretmenlerinin düzenlediği etkinlikte "Empati Kafe"de müşterileri ağırladı.

Iğdır'da engelli öğrenciler "Empati Kafe"de hünerlerini sergiledi
[Fotograf: AA]

Kentte, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla devam eden programlarda, özel eğitim öğretmenleri tarafından "Empati Kafe" etkinliği düzenlendi.

Iğdır Valisi Ercan Turan'ın da katıldığı etkinlikte, öğretmenlerin gözetiminde kafeye gelen müşterileri ağırlayan engelli öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Özel eğitim öğretmeni Şura Bağlar, "İçeride öğretmenlerimizin hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri öğrencilerimiz gelen misafirlere ikram etti." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Cebrail Çiftçi de "Bu kafe sayesinde vatandaşlarımıza engelli bireylerin toplumun içine girdiğinde aslında ne kadar faydalı olabileceklerini, neleri başarabileceklerini gösterdik." diye konuştu.

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