Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Merkez Kayapınar ilçesi Ayşenur Zarakoğlu Caddesinde sürücüleri öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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