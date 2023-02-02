Adıyaman’ın kuzeyinde bulunan ilçeler ve rakımı yüksek bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Yağış nedeniyle merkezde 18 köy 18 mezra, Besni'de 3 köy 2 mezra, Çelikhan'da 20 köy 31 mezra, Gerger'de 17 köy 33 mezra, Gölbaşın'da 3 köy 3 mezra, Kahta'da 4 köy 9 mezra ve Sincik'te ilçesinde ise 20 köy 48 mezra yolu ulaşıma kapandı. Toplam 85 köy, 148 mezranın yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri yol çalışmalarını sürdürüyor.



Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 26 iş makinesiyle 11 ekibin kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmasının sürdüğünü belirterek, “Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kapanan yolların en kısa sürede açılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.