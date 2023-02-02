Bursa-Ankara kara yolunda bir şahin, seyir halindeki yolcu otobüsünün ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kuş yaralandı.

Şahinin yaralandığını fark eden kamyon sürücüsü, aracını yol kenarına çekti. Sürücü, araçtan inerek yoldan aldığı yaralı kuşu, Karayolları denetleme istasyonu görevlisi Levent Silahşör'e teslim etti.

Silahşör de İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen görevliler, yaralı şahini tedavisi için merkeze götürdü.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.