Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde tüfek bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilde pompalı tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yunusemre Mahallesi'nde trafik ekiplerinin rutin uygulaması sırasında otomobil, uygulama noktasından kaçtı.
Dur ihtarına uymayan otomobili takip eden ekipler, araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü E.D. ile yanındaki A.K'yı gözaltına aldı.
Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.
Etiketler: Denizli
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