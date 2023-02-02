Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de düzensiz göçmen operasyonu
Rize'de, yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı giriş suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Fındıklı ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 8 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Rize
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