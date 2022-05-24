Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da huzur uygulamasında 21 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen huzur uygulamasında 21 zanlı gözaltına alındı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüphelinin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.
Uygulamada, 7 ruhsatsız tabanca, 21 kök Hint keneviri, 1,80 gram bonzai, 5,41 gram kubar esrar, 0,74 gram toz esrar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır
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